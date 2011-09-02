〔中国债市〕商业银行连续四月增持现券,但力度已逐渐放缓(更新版)

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路透上海9月2日电---中国商业银行8月在银行间债市连续第四个月增持现券,但增持力度环比有所回落;而基金亦在当月维持增持的态势.

此外,债市另一主要投资主体--保险机构8月则延续上月减持的趋势,或因年内保费增长缓慢所致.

中央国债登记结算有限责任公司最新统计数据显示,8月末商业银行在银行间债市的债券托管量为14.16万亿(兆)元人民币,当月增加1,142亿元,为连续第四个月净增持.

此外,基金公司当月债券托管量增加533亿元;保险机构则连续第二个月减持现券,金额缩至252亿元.

数据并显示,8月发行债券5,769亿元,当月末债券托管量为20.82万亿元,较上月增加864亿元.其中,基金公司和保险机构的债券托管馀额分别为1.47万亿元,和1.98万亿元.

中国保监会数据显示,截至7月末,保险业实现原保费收入9,055亿元,7月新增原保费收入999亿元,6月则达1,289亿元.[ID:nCN1937595]

以下为2011年8月末按投资者分类的债券托管量(单位均为亿元人民币):

2011年8月末 当月增减

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商业银行 141,551 +1,142

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基金公司 14,706 +533

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保险机构 19,801 -252

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证券公司 1,681 +31

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以下为2011年8月末主要债券品种的托管量(单位均为亿元人民币):

2011年8月末 当年增减 当月增减

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政府债券 71,790 +5,162 +1,293

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央行票据 23,848 -17,061 -1,650

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政策性金融债 63,071 +11,467 +960

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政府支持机构债 1,090 -- --

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商业银行债 7,509 +1,414 -109

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非银行金融机构债 567 -- --

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企业债券 16,075 +1,564 +38

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短期融资券 6,873 +343 -233

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中期票据 17,114 +3,578 +563

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集合票据 89 +34 +2

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资产支持证券 101 -81 --

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外国债券 40 -- --

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合计 208,167 +6,419 +864

以下为2011年8月末债券的主要发行和交易情况(单位亿元人民币):

2011年8月 2010年全年

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债券发行量

其中:本币债 5,769 95,088

美元债 -- 4

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现券交割量

(银行间) 65,922 676,872

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回购交割量 101,894 947,929

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债券兑付量 4,276 67,387

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中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市,其中银行间市场是最主要的债券交易市场以及中短期资金拆借市场,交易品种涵盖国债、金融债、央票、企业债、短期融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种.(完)