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亚洲 | 2011年 9月 1日 星期四 13:45 BJT

〔中国新债〕泸州老窖集团下周将发行5亿元短期融资券,期限一年

路透上海9月1日电---中国泸州老窖集团有限责任公司周四公告称,将于下周二-三(6-7日)

在银行间债市簿记建档发行5亿元人民币短期融资券,期限一年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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泸州老窖集团 15 5 12 9/6-7簿记建档 民生银行 AA+ 9/8 9/9

=========================================================================================(完)

参看详情,可点选上海清算所网站(here)

--发稿 冉莹; 审校 张喜良

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