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亚洲 | 2011年 9月 1日 星期四 14:08 BJT

〔国际油市〕布兰特原油升至一个月高位,因中国制造业数据强劲

路透新加坡9月1日电---布兰特原油周四升至每桶逾115美元的一个月高位,此前公布的中国8月制造业数据反弹,令市场更加预期全球最大能源消费国中国的经济成长,将抵消工业化国家增长放缓的影响.

近月布兰特原油期货LCOc1触及每桶115.27美元,为8月3日以来最高盘中价格,0500GMT时较周三价格升0.15美元报115美元.美国原油基准西德克萨斯中质油(WTI)升0.27美元至每桶89.08美元.

官方数据显示,中国8月制造业采购经理人指数(PMI)小幅回升至50.9,高于7月所及28个月低点50.7.金融市场的乐观情绪提振亚洲股市,他们憧憬美国联邦储备理事会(美联储,FED)将干预以扶持美国经济.[ID:nCN1935969][MKTS/ASCN]

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