〔国际油市〕布兰特原油升至一个月高位,因中国制造业数据强劲

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡9月1日电---布兰特原油周四升至每桶逾115美元的一个月高位,此前公布的中国8月制造业数据反弹,令市场更加预期全球最大能源消费国中国的经济成长,将抵消工业化国家增长放缓的影响.
近月布兰特原油期货LCOc1触及每桶115.27美元,为8月3日以来最高盘中价格,0500GMT时较周三价格升0.15美元报115美元.美国原油基准西德克萨斯中质油(WTI)升0.27美元至每桶89.08美元.
官方数据显示,中国8月制造业采购经理人指数(PMI)小幅回升至50.9,高于7月所及28个月低点50.7.金融市场的乐观情绪提振亚洲股市,他们憧憬美国联邦储备理事会(美联储,FED)将干预以扶持美国经济.[ID:nCN1935969][MKTS/ASCN]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。