〔东京汇市〕日圆全线下挫,此前日系银行购买美元带动美元买盘

摩根大通首席汇率策略师Junya Tanase表示,"鉴于瑞郎基本面强劲,包括瑞士拥有经常帐盈馀并且是净债权国,瑞郎跌势不会持久."

投机客削减瑞郎空头仓位,此前瑞士经济部长Johann Schneider-Ammann在周三称,将不得不在一段时期内面对瑞郎的强势.

瑞士央行自上周以来一直没有进入远期外汇市场.央行在8月的四个周三中三次均有行动公布,但随後未采取新的措施.