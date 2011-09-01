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亚洲 | 2011年 9月 1日 星期四 14:10 BJT

〔东京汇市〕日圆全线下挫,此前日系银行购买美元带动美元买盘

摩根大通首席汇率策略师Junya Tanase表示,"鉴于瑞郎基本面强劲,包括瑞士拥有经常帐盈馀并且是净债权国,瑞郎跌势不会持久."

投机客削减瑞郎空头仓位,此前瑞士经济部长Johann Schneider-Ammann在周三称,将不得不在一段时期内面对瑞郎的强势.

他称,"我们将不得不在一段时期内面对瑞郎的强势.未来我们必须采取一系列举措."

瑞士央行自上周以来一直没有进入远期外汇市场.央行在8月的四个周三中三次均有行动公布,但随後未采取新的措施.

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