〔东京汇市〕日圆全线下挫,此前日系银行购买美元带动美元买盘

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
摩根大通首席汇率策略师Junya Tanase表示,"鉴于瑞郎基本面强劲,包括瑞士拥有经常帐盈馀并且是净债权国,瑞郎跌势不会持久."
投机客削减瑞郎空头仓位,此前瑞士经济部长Johann Schneider-Ammann在周三称,将不得不在一段时期内面对瑞郎的强势.
他称,"我们将不得不在一段时期内面对瑞郎的强势.未来我们必须采取一系列举措."
瑞士央行自上周以来一直没有进入远期外汇市场.央行在8月的四个周三中三次均有行动公布,但随後未采取新的措施.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。