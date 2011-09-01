〔澳新汇市〕澳元上涨,受零售销售数据和乐观投资前景推动

路透惠灵顿/悉尼9月1日电---澳元兑美元和日圆周四触及一个月高位,受优于预期的零售销售数据与企业投资前景稳健推动.这样的前景利好经济增长,并削弱降息预期.

澳元/美元涨逾0.33美元,攀升至1.0723美元,此前澳洲公布的零售销售和企业支出数据优于预期.澳元后来回吐多数早前涨幅,因市场传言一家央行在盘中高点处抛售澳元.

澳元最新报1.0695美元,几近持平于昨日纽约收盘位1.0694.