〔澳新汇市〕澳元上涨,受零售销售数据和乐观投资前景推动

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透惠灵顿/悉尼9月1日电---澳元兑美元和日圆周四触及一个月高位,受优于预期的零售销售数据与企业投资前景稳健推动.这样的前景利好经济增长,并削弱降息预期.
澳元/美元涨逾0.33美元,攀升至1.0723美元,此前澳洲公布的零售销售和企业支出数据优于预期.澳元后来回吐多数早前涨幅,因市场传言一家央行在盘中高点处抛售澳元.
澳元最新报1.0695美元,几近持平于昨日纽约收盘位1.0694.
据交易商称,澳元面临的主要阻力位在1.0740美元附近,此处开始至1.0800美元之间,每隔10个点子就有一个期权障碍.支撑位则在1.0600.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。