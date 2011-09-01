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亚洲 | 2011年 9月 1日 星期四 14:18 BJT

〔日本股市〕两周来首破9,000点,受FED宽松政策预期和中国数据扶助

路透东京9月1日电---日股日经指数周四两周来首次突破9,000点大关,受助于美联储料推出更多宽松政策的预期以及中国数据,但本周美国经济数据公布前,日股进一步涨势料受到限制.

日经指数.N225攀升1.2%,报9,060.80点.东证股价指数.TOPX涨1.0%,报778.28点.(完)

--编译 洪曦;审校 白云

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