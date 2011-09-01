《国际主要央行公开市场操作一览》--9月1日

路透北京9月1日电---上周四以来美联储仍主要通过买入公债投放资金,欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性,台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金.

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

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8/29 购买公债 31.50 11/15/2018-08/15/2021

8/25 购买通胀保值公债 4.39 04/15/2013-02/15/2041

《本周主要新闻》

--美联储主席贝南克在杰克森霍尔全球央行年会上,未暗示美联储将进一步采取行动以提振美国经济复苏,但表示美联储将考虑还可以采取哪些举措来对抗高失业率,令投资者感到些许宽慰.[ID:nCN1928223][ID:nCN1928689]

--美联储(FED)8月初讨论了一系列可以采用的非常规工具,以提振经济,其中一些理事要求采取大胆的新举措,支撑萎靡不振的经济复苏.[ID:nCN1934119][ID:nCN8487114]

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来,通过反向交易向市场注入流动性,同时通过定期存款回收流动性.具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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8/31 91天期反向交易 493.56 --

8/30 七天期反向交易 1,216.69 1.50%(固定利率)

七天期定期存款 -1,155 1.02%

ECB的反向交易包括回购协议和抵押贷款两种形式.

《本周主要新闻》

--欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼对彭博表示,没有理由认为通胀预期上升.他的这番言论表明,欧央行在今年稍早两次加息後可能维持利率不变.欧央行本月亦决定维持利率不变.[ID:nCN1928697]

--两名交易员对路透表示,欧洲央行(ECB)周二买入大量意大利10年期公债,将该公债收益率(殖利率)从5.16%拉低至5.13%.欧洲央行自8月8日开始买入意大利与西班牙公债,以避免债务危机蔓延到这两个国家.意大利与西班牙分别是欧元区第三大与第四大经济体.[ID:nCN1933193]

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户馀额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户馀额(10亿日圆)

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周三 28,560

上周三 30,320

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当期变化 -1,760

金融机构在日本央行的活期账户馀额包括:银行在央行的准备金和超额准备金,以及银行和其他金融机构在央行的活期存款.活期账户馀额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况.

日本央行每天在公开市场进行多次操作,使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等,此外日本央行也会采用自己发行的债务工具,操作方法则主要包括回购和买断.

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单,91天期存单利率维持0.93%.

《本周主要新闻》

--台湾央行周三表示,当日共发行1,429.5亿台币存单.相较存单到期金额1,664.5亿,存单发行馀额减少235亿. [ID:nCT0393818]

--台湾央行周二表示,当日共发行704亿台币存单.相较存单到期金额82亿,存单发行馀额增加622亿. [ID:nCT0393350]

--台湾央行周一表示,当日共发行1,352亿台币存单.相较存单到期金额1,361亿,存单发行馀额减少9亿. [ID:nCT0476543](完)