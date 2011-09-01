版本:
中国
债券 | 2011年 9月 1日 星期四 14:30 BJT

〔欧元债市〕德债期货扩大昨日跌幅,市场关注西班牙公债标售

路透伦敦9月1日电---德国公债期货在周四早盘扩大上日跌幅,由于股市隔夜上涨.不过在美国重要数据公布前市场抛售可能有限,因投资者试图揣测美国联邦储备理事会(美联储,FED)的下一步措施.

欧元区二线国家公债也会受到密切关注,因西班牙重返市场标售五年期公债.本周稍早意大利的公债标售需求相对疲弱.

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐