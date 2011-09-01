《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

路透伦敦9月1日电---以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:继续从7月高点1.4537和1.4580回落,预计欧元将进一步跌至55日移动均线1.4320.需要跌破两个月支撑线1.4284,欧元才能逆转当前的涨势.此举将足以消除欧元的向上压力,使其跌回到8月低点1.4055.

美元/日圆:仅在接近支撑位76.29和76.25时才显露微弱的反弹迹象.预计这些支撑位将阻止美元跌势,将出现反弹.注意相对强弱指标RSI出现明显背离,说明下档动能消退.

美元/瑞郎:我们警告过可能出现修正下跌,这种情况现已开始出现.市场正在显露出在2010-2011通道水准0.8252瑞郎前受初步受阻的迹象.料将拉回至0.7790/.7822支撑区(分别是20日移动均线水准和近期涨势的38.2%回档位).初步支撑在0.7963,这是此波涨势的23.6%回档位.

欧元/瑞郎:初步测试1.20瑞郎未果,迅速下滑至1.1523,这是最近涨势的23.6%回档位.如果跌破1.1523,料进一步回退到1.1246(近期涨势的38.2%回档位),这种深度修正的可能性已经上升.预计市场将在1.1247/1.1023趋稳.(完)

--编译 张涛;审校 白云

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