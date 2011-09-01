〔中国股市〕沪综指冲高回落小幅收低,紧缩政策难放松令大盘持续承压

路透北京9月1日电---中国股市沪综指周四冲高回落後收低0.44%.今天公布的8月制造业采购经理人指数(PMI)虽止跌微升,但全球过剩流动性及大宗商品价格上涨,令通胀阴霾挥之不去,紧缩调控仍难言放松.

此外,温家宝总理亦发表文章称,控通胀仍是宏观调控首要任务,令市场政策松动预期落空,盘中金融股虽勉力护盘,仍不敌渐增的卖压.分析人士预计,短线大盘趋势逐步盘下,或将测试2,500点支撑位.

沪综指.SSEC收报2,556.042点,跌11.30点,或0.44%.沪市A股成交额在前日创逾13个月新低的基础上进一步萎缩至597亿元,前一成交额低位为去年7月16日的558亿元.

山西证券分析师杜亮称,今日权重股行情仅为一日游,中小市值公司行情持续性也较差.市场短期仍以震荡调整为主.而外部市场对A股的影响逐渐消退,国内经济和政策变动成为主导A股运行的主要因素.

"市场在当前点位出现阶段性底部的可能性较小,仍存在下调空间,短期支撑2,450-2,500点."他称.

中国8月官方和汇丰PMI均止跌微升,为中国经济回稳注入信心.但官方PMI中主要原材料购进价格指数连续三个月回落後再呈升势,汇丰PMI中投入成本亦加速上涨,显示通胀压力不减.[ID:nCN1938387]

温家宝总理在9月1日出版的第17期《求是》杂志撰文称,当前稳定物价总水平仍然是宏观调控的首要任务,宏观调控的取向不能变.[ID:nCN1937855]

沪深300指数9月合约CIFU1尾盘报2,830.0点,跌0.51%,成交量为229,298手.(完)