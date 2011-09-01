〔中国股市〕沪综指冲高回落小幅收低,紧缩政策难放松令大盘持续承压

中国股市：沪深300指数期货主力6月合约早盘一度跌停，疑遭“乌龙指”
路透北京5月31日 - 中国股市周二早盘大幅反弹，不过沪深300指数期货主力6月合约IF1606 在10点42分左右一度触及跌停，但随后该合约即快速回升，早盘收涨2.96%。市场人士怀疑这可能是该合约遭遇“乌龙指”所致。
路透北京9月1日电---中国股市沪综指周四冲高回落後收低0.44%.今天公布的8月制造业采购经理人指数(PMI)虽止跌微升,但全球过剩流动性及大宗商品价格上涨,令通胀阴霾挥之不去,紧缩调控仍难言放松.
此外,温家宝总理亦发表文章称,控通胀仍是宏观调控首要任务,令市场政策松动预期落空,盘中金融股虽勉力护盘,仍不敌渐增的卖压.分析人士预计,短线大盘趋势逐步盘下,或将测试2,500点支撑位.
沪综指.SSEC收报2,556.042点,跌11.30点,或0.44%.沪市A股成交额在前日创逾13个月新低的基础上进一步萎缩至597亿元,前一成交额低位为去年7月16日的558亿元.
山西证券分析师杜亮称,今日权重股行情仅为一日游,中小市值公司行情持续性也较差.市场短期仍以震荡调整为主.而外部市场对A股的影响逐渐消退,国内经济和政策变动成为主导A股运行的主要因素.
"市场在当前点位出现阶段性底部的可能性较小,仍存在下调空间,短期支撑2,450-2,500点."他称.
中国8月官方和汇丰PMI均止跌微升,为中国经济回稳注入信心.但官方PMI中主要原材料购进价格指数连续三个月回落後再呈升势,汇丰PMI中投入成本亦加速上涨,显示通胀压力不减.[ID:nCN1938387]
温家宝总理在9月1日出版的第17期《求是》杂志撰文称,当前稳定物价总水平仍然是宏观调控的首要任务,宏观调控的取向不能变.[ID:nCN1937855]
沪深300指数9月合约CIFU1尾盘报2,830.0点,跌0.51%,成交量为229,298手.(完)
--发稿 李然; 审校 曾祥进
路透北京5月31日 - 中国股市周二早盘大幅反弹，不过沪深300指数期货主力6月合约IF1606 在10点42分左右一度触及跌停，但随后该合约即快速回升，早盘收涨2.96%。市场人士怀疑这可能是该合约遭遇“乌龙指”所致。
路透上海4月13日 - 中国股市沪综指周三早盘收升逾2%，并创三个月盘中新高。分析师指出，中国贸易数据转暖，经济向好发展继续得到验证，以及受海外大宗商品价格上升带动，国内钢铁、煤炭等大宗商品股票纷纷上扬，再加上券商等非银金融股的反弹，大盘早盘出现放量跳涨。
路透上海3月8日 - 中国股市沪综指周二早盘下跌逾2%。分析师指出，大盘在连涨五天后，上升动能减弱，获利回吐压力加大，投资者操作策略趋同，使得大盘早市迅速回调。