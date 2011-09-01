〔中国票据市场〕转贴利率变化不大,准备金缴款临近机构谨慎以对

路透上海/北京9月1日电---中国票据市场转贴利率周四变化不大,交投仍清淡.尽管本周公开市场继续净投放,但进入新月份後,各家机构信贷额度仍难言宽松,且下周一(5日)即将迎来准备金缴款,机构普遍较为谨慎,收票较少.

"今天报价的机构还是不多,报价也就在千分之七点五到八之间,变化也不大."华东一银行交易员称,该行今天还没做交易,据其了解市场实际交投也很少.

他并表示,一般来说,机构月初会有点信贷额度,但月初第一天普遍往往还来不及谈具体业务,实际交易一般都很少.另外,9月为三季度最後一个月,银行将会受到季末信贷规模等考核制约,加之准备金上缴等对资金面的负面影响均利空票市,因此市场观望情绪浓重.

中国央行公开市场连续七周累计净投放2,440亿元人民币,主要原因在于央行扩大准备金缴存范围政策造成资金面失血;料近期央行仍将维持公开市场净投放,以平衡数量型紧缩调控带来过于严厉的负面冲击. [ID:nCN1938229]

路透上周五援引数位消息人士称,央行计划将银行的承兑汇票、信用证、保函的保证金纳入准备金的上缴范围,银行将分批次、分比例上缴,其中六大行首批上缴为下月5日.[ID:nCN1927391]

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 8.8233/8.3544 9.2045/8.7451 9.6324/8.8344

上日 8.7808/8.3074 9.1730/8.6899 9.6324/8.8344

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变动 +4.25bp/+4.70bp +3.15bp/+5.52bp --/--

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.

**逆回购报价续持平**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=报在6.5360%,续持平于上日.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.3534/3.2784 3.4606/3.3760

上日 3.3113/3.2395 3.4363/3.3554

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)