至2015年亚洲百万富豪将再增加166万人--报告

(本文由路透中文网编译提供)

路透香港8月31日电---据瑞士宝盛银行周三公布的一份报告，随着中国与印度延续“造富工厂”地位，到2015年亚洲百万富豪(以美元计)人数将再增166万人，总数达到282万人。

报告预计，在截至2015年的五年中，这些高净值个人（HNI）的财富总额几乎会增加两倍，达到15.8万亿美元。“高净值个人”的界定为可投资资产在100万美元及其以上者。

仅中国一个国家就将容纳亚洲接近半数的百万富翁，这些人的财富总额达8.8万亿美元。目前，中国高净值个人有50.2万人，可投资资产总数为2.6万亿美元。

印度到2015年时百万富翁人数将增加一倍多，总数达到40.3万人，印度尼西亚富豪人数增速最快，增幅达到25%，届时人数增加至9.9万人。（完）