至2015年亚洲百万富豪将再增加166万人--报告

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透香港8月31日电---据瑞士宝盛银行周三公布的一份报告，随着中国与印度延续“造富工厂”地位，到2015年亚洲百万富豪(以美元计)人数将再增166万人，总数达到282万人。
报告预计，在截至2015年的五年中，这些高净值个人（HNI）的财富总额几乎会增加两倍，达到15.8万亿美元。“高净值个人”的界定为可投资资产在100万美元及其以上者。
仅中国一个国家就将容纳亚洲接近半数的百万富翁，这些人的财富总额达8.8万亿美元。目前，中国高净值个人有50.2万人，可投资资产总数为2.6万亿美元。
印度到2015年时百万富翁人数将增加一倍多，总数达到40.3万人，印度尼西亚富豪人数增速最快，增幅达到25%，届时人数增加至9.9万人。（完）
--编译：张敏 发稿：王燕焜
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。