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亚洲 | 2011年 9月 1日 星期四 15:25 BJT

〔新兴汇市〕资金流入股市提振韩元和台币上涨,关注地区央行动向

路透新加坡9月1日电---韩国韩元和台币以强劲基调为本月开局,受助于资金流入股市,不过投资者仍谨慎,因预期地区央行在通胀居高不下的情况下将维持当前政策不变.

巴西央行意外下调指标利率,以应对全球经济放缓及国内经济成长疲弱[ID:nCN1937661].巴西是拉丁美洲最大的经济体.

尽管亚洲新兴货币自股市涨势获得扶助,但是投资者仍不愿积极买入,因担心全球经济放缓及欧元区债务危机.

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