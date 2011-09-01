〔新兴汇市〕资金流入股市提振韩元和台币上涨,关注地区央行动向

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡9月1日电---韩国韩元和台币以强劲基调为本月开局,受助于资金流入股市,不过投资者仍谨慎,因预期地区央行在通胀居高不下的情况下将维持当前政策不变.
巴西央行意外下调指标利率,以应对全球经济放缓及国内经济成长疲弱[ID:nCN1937661].巴西是拉丁美洲最大的经济体.
尽管亚洲新兴货币自股市涨势获得扶助,但是投资者仍不愿积极买入,因担心全球经济放缓及欧元区债务危机.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。