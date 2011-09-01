〔表格〕瑞士7月零售销售较上年同期增长1.9%

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透苏黎世9月1日电---瑞士联邦统计局周四表示,7月实质零售销售较上年同期增长1.9%.
7月零售销售经季节调整後较前月增长3.4%.
具体数据如下(经通胀调整,较上年同期变动%):
2011年7月 2011年6月
总计 1.9 7.4
扣除燃料的销售 1.9 6.8
食品、饮料和烟草 1.5 6.8
非食品销售 2.8 7.6 (完)
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--编译 艾茂林;审校 白云
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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