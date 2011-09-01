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市场报道 | 2011年 9月 1日 星期四 15:28 BJT

〔表格〕瑞士7月零售销售较上年同期增长1.9%

路透苏黎世9月1日电---瑞士联邦统计局周四表示,7月实质零售销售较上年同期增长1.9%.

7月零售销售经季节调整後较前月增长3.4%.

具体数据如下(经通胀调整,较上年同期变动%):

2011年7月 2011年6月

总计 1.9 7.4

扣除燃料的销售 1.9 6.8

食品、饮料和烟草 1.5 6.8

非食品销售 2.8 7.6 (完)

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--编译 艾茂林;审校 白云

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