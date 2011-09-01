质检总局质疑丰田汽车缺陷导致致命事故--报告

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京9月1日电---丰田汽车(7203.T)人士周四表示，公司正在努力确定是否是丰田汽车的缺陷导致了今年上半年中国境内多宗致命事故，具体事故数字未披露。
中新社周三稍晚报导，中国国家质检总局在一份报告中质疑丰田车型质量问题。
中新社称，国家质检总局新闻发言人李元平没有提供上述事件的详细情况，但暗示丰田凯美瑞（Camry）、锐志（Reiz）、普拉多（Prado）等车型存在刹车和传动轴缺陷。
该报告并未说明具体发生了多少起事故或死伤人数。
路透目前未能联系到国家质检总局人士。
报告指出，2006年，丰田召回部分普拉多车型，解决传动轴缺陷，但没有召回任何市面流行的锐志和凯美瑞车型。（完）
--编译：王凤昌 发稿：王燕焜
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。