〔日本股市〕两周来首破9,000点,受FED宽松政策预期和中国数据扶助(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(新增细节)
路透东京9月1日电---日股日经指数周四两周来首次突破9,000点大关,受助于美联储料推出更多宽松政策的预期以及中国数据,但本周美国经济数据公布前,日股进一步涨势料受到限制.
今早公布的中国制造业数据基本符合预期,提振美国股指期货上涨,并推动日经指数连续第六日上涨.
分析师称,尽管未来几天买兴或会放缓,因投资者等待重要的美国经济数据公布,有迹象显示市场重现冒险意愿,近期美股走强就是证明.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。