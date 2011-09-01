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亚洲 | 2011年 9月 1日 星期四 15:23 BJT

〔日本股市〕两周来首破9,000点,受FED宽松政策预期和中国数据扶助(更新版)

(新增细节)

路透东京9月1日电---日股日经指数周四两周来首次突破9,000点大关,受助于美联储料推出更多宽松政策的预期以及中国数据,但本周美国经济数据公布前,日股进一步涨势料受到限制.

今早公布的中国制造业数据基本符合预期,提振美国股指期货上涨,并推动日经指数连续第六日上涨.

分析师称,尽管未来几天买兴或会放缓,因投资者等待重要的美国经济数据公布,有迹象显示市场重现冒险意愿,近期美股走强就是证明.

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