〔中国债市〕人民币利率互换略降,但资金面的悲观预期将抑制下跌空间

路透上海9月1日电---中国人民币利率互换(IRS)周四小幅回落.此前央行存款准备金缴存范围扩大的消息已经基本消化,IRS上行动力减弱,再加上货币市场利率下跌的打压,令IRS报价小幅回落,成交则偏于活跃.

交易员并表示,由于对资金面的悲观预期并未有明显改观,IRS进一步下跌空间非常有限,近期可能止跌反弹.

"(IRS)稍微跌了一点,主要还是因为回购利率也下来了."上海一银行交易员表示,"後市还是看涨,因为资金面的预期还是不好."

上周末有消息称,央行计划将银行的承兑汇票、信用证、保函的保证金纳入准备金的上缴范围,银行将分批次、分比例上缴,其中六大行首批上缴为下月5日.[ID:nCN1927347]

中国银行间市场周四七天期质押式回购加权平均利率CN7DRP=CFXS早盘继续略有走低.因隔夜CN1DRP=CFXS与七天期的回购利率价差明显扩大,令资金需求渐渐转向短端.[CN/CN]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周四 4.6643/4.7971 4.3458/4.4358 4.0917/4.1767 3.9967/4.0883 3.9233/4.1867

周三 4.7600/4.8729 4.3558/4.4525 4.1033/4.2000 4.0150/4.1083 3.8950/4.2550

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变动 -0.0957/-0.0758 -0.0100/-0.0167 -0.0116/-0.0233 -0.0183/-0.0200 +0.0283/-0.0683

注:以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心的统计数据显示,2011年7月人民币IRS成交的名义本金总额为2,810.15亿元人民币,较6月的2,784.86亿元略增.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)