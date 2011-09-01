〔德国经济〕退出核能工业令第二季经济成长承压,因能源进口大增

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透柏林9月1日电---欧洲最大经济体--德国决定退出核能工业,导致第二季经济成长承压,因为能源进口需增加,以弥补国内电力缺口.
德国联邦统计局确认第二季国内生产总值(GDP)增幅放缓至0.1%,与出值相同[ID:nCN1938337].
贸易差额将第二季GDP抹去0.3个百分点,因为进口增速快于出口.
联邦统计局表示,"德国退出核能工业带来的最明显的影响是--几乎没有能源出口,而且为了满足需求,进口增加了."
日本3月发生福岛核电站危机後,德国总理梅克尔政策大转弯,关闭八座核电厂,并称到2022年德国其馀核电厂都将关闭.
核能行业和德国的邻国担心,这种突然变动可能会提高能源成本,并危及德国的电力供应.
自2008年金融危机结束後,德国一直是表现上佳的发达经济体,而且支撑着欧元区经济成长.
但鉴于主要海外市场放缓,受出口推动的德国经济还能持续增长多久的疑虑,已浮上台面.(完)
--编译 兰秀娟/杜明霞;审校 沈以文
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