〔中国金融〕银行人士分析指央行近期料难下调中小型银行存款准备金率

路透北京9月1日电---中国政府近日重申抗通胀是首要任务,银行业人士周四向路透表示,中国央行近期不太可能释出诸如下调银行存款准备金率等放松政策的信号.

在上周中国央行将商业银行保证金存款纳入存款准备金缴存范围後,市场有传因该政策对部分中小银行的流动性造成冲击,故央行近期可能会下调部分中小型商业银行的法定准备金比例.

"今天债市不少交易员都在传山东的农信社被下调的存款准备金,我们也在打听这消息是真是假."一家股份制银行的债券交易员称.

另一位股份制银行部门负责人表示,央行刚要求银行上缴保证金後,不会马上下调银行存款准备金率的,最早也要看四季度CPI等宏观数据是否显示出通胀压力有所减缓,货币政策才会有放松可能.

此外,一位国有大行金融市场部人士称,农信社的存款准备金率本来就比全国性商业银行和多数的中小银行要低,"更没下调的必要."

兴业银行首席经济学家鲁政委亦表示,短期下调存款准备金率的可能是很低的,任何鼓励小银行增加贷款的举措都会带来更多的风险,尽管政府担心小企业融资难,但大型银行已响应政府号召增大了对小企业支持力度.

一位接近监管层人士也向路透表示,近期下调存款准备金机率较低,央行调宽准备金征缴范围直指银行承兑汇票,今年确实不少农信社借会计核算漏洞做了大量的票据业务,但农信社的资金较少,对市场基本不构成影响.

中国央行新规表明紧缩的货币政策将持续,这也与中国总理温家宝周四《求是》杂志文章表态一致.温家宝称,当前稳定物价总水平仍然是宏观调控的首要任务,宏观调控的取向不能变.[ID:nCN1936365]

一些分析师则认为,目前全面下调法定准备金比率的可能性不大,但考虑到中小银行较难通过公开市场缓冲流动性紧张的局面,不排除四季度会定向下调部分中小银行法定比率的可能.

路透上周五援引数位消息人士报导,中国央行计划将商业银行的保证金存款亦纳入存款准备金的缴存范围,这意味着大量资金将被冻结.[ID:nCN1927391]分析人士称,此举将冻结资金8,000-9,000亿元,相当于上调存款准备金率2-3次.(完)