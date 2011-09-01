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亚洲 | 2011年 9月 1日 星期四 15:44 BJT

〔表格〕外资在韩国股市买超10,947亿韩元,为连续第三天买超

路透首尔9月1日电---韩国证券交易所周四公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市买超10,947亿韩元,为连续第三日买超,总买超规模达15,611亿韩元.

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):

日期 外资 机构投资人 散户

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9月 1日 1,094.7 -269.2 -684.4

8月31日 268.0 24 -342.9

8月30日 198.4 -288.7 15.6

8月29日 -164.8 319.8 -195.7

8月26日 -61.5 177.1 -140.4

8月25日 -46.7 160.8 -54.5

8月24日 91.1 -34.5 243.1

8月23日 -70.0 425.0 -200.4

8月22日 -239.9 190.7 -190.9

8月19日 -256.8 -311.3 161.5

8月18日 -153.0 -327.0 610.9

8月17日 -9.7 -19.7 -2.1

8月16日 662.0 -193.8 -394.4

8月12日 -279.2 -253.9 491.4

8月11日 -282.6 140.1 108.1

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本月以来 1,094.7 -269.2 -684.4

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今年以来 -4,251.4 2,728.2 3,490.4

------------------------------------------------- (完)

--编译 白云;审校 丁琦

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