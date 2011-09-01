〔外汇期权〕瑞郎相关期权波动率走坚--IFR

IFR伦敦9月1日电---瑞郎相关期权波动率走坚,昨日受避险需求重现支撑,成为少数几个上涨的货币对之一.

一个月期欧元/瑞郎期权波动率升向17.75%,上周五接近16.0%,当时现汇上扬超过400个点.

一个月期美元/瑞郎期权合约在略低于16.0%处有买需,成交价在16.5%.

一个月期欧元/美元期权波动率在昨日底部11.85%附近--为7月底以来最低位,不过现汇在海外市场跌回低于1.4350的一周新低点,帮助抑制近期波动率进一步下滑.

一个月期/delta值为0.25的欧元/美元期权风险逆转指标(RR)位于约2.8%的四周低位,受昨日较短期期权卖盘打压.

一个月英镑/美元期权波动率自昨日跌破10.0%後,试探四周新低.一个月期欧元/英镑期权波动率最终跌穿9.0%,为8月4日以来首见.

澳元/美元期权波动率保持疲弱,现汇持于1.0700上方,一个月价平

期权波动率自上周五以来下跌近3.0%至13.0%,一个月期/delta值为0.25的期权RR今日下滑1.3%,报3.6%,暗示市场偏好澳元卖权.

本周美元/日圆期权波动率的跌幅最小,尽管现汇囿于区间波动率.一个月价平期权波动率位于10.7%附近,一年期波动率近几天在12.45%.风险逆转指标(RR)持稳于四周低点0.9%,暗示市场偏好日圆买权.(完)

--编译 白云; 审校 王洋

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