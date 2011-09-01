〔日本债市〕公债价格因期货出现抛压而下跌,但後市依旧看俏

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京9月1日电---日本政府公债价格周四下跌,因随着股市上涨,短线投资者抛售公债,且之前公债期货跌穿技术支撑位;不过10年期公债标售的买需不错,而且投资者称他们依然看好债市.
日本财务大臣野田佳彦当选首相,被视为支撑日本债市,因为市场预计,野田佳彦将恪守财政纪律;不过意见不一的国会阻挠通过议案的可能性,或会令债市承压.
"一些依靠技术图表分析交易的投资者,今日可能已抛售公债期货,"一位日系资产管理公司的基金经理谈到.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。