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亚洲 | 2011年 9月 1日 星期四 16:02 BJT

〔日本债市〕公债价格因期货出现抛压而下跌,但後市依旧看俏

路透东京9月1日电---日本政府公债价格周四下跌,因随着股市上涨,短线投资者抛售公债,且之前公债期货跌穿技术支撑位;不过10年期公债标售的买需不错,而且投资者称他们依然看好债市.

日本财务大臣野田佳彦当选首相,被视为支撑日本债市,因为市场预计,野田佳彦将恪守财政纪律;不过意见不一的国会阻挠通过议案的可能性,或会令债市承压.

"一些依靠技术图表分析交易的投资者,今日可能已抛售公债期货,"一位日系资产管理公司的基金经理谈到.

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