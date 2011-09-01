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亚洲 | 2011年 9月 1日 星期四 15:55 BJT

〔金属期市〕铜价下跌,受累于中国官方PMI中出口订单分项下滑

(亲爱的客户:由于英文新闻整合基本金属期货例行报导,目前每日发送的中文报导〔伦敦金属〕LME基本金属期货,以及〔中国期市〕沪铜沪铝例行报导的标头,将统一调整为〔金属期市〕,直接提取码亦统一为[MET/LCN])

路透上海9月1日电---铜价周四下滑,受中国官方采购经理人指数(PMI)中出口订单分项下滑,以及美国非农就业数据周五出炉前全球经济的担忧扩大所拖累.

不过供应中断威胁以及美国可能出台进一步量化宽松的憧憬,可能限制铜价跌幅.

0715GMT时,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3跌1.2%,报每吨9,167.25美元,昨日上涨1.3%.

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