〔全球金市〕现货金因美国数据好于预估微跌,关注美联储动向

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡9月1日电---现货金周四下跌0.3%,在美国公布的制造业和劳动力市场数据强于预期後,投资者权衡美国联邦储备理事会(美联储,FED)进一步放宽政策的可能性.
继近期数据显示美国消费者信心大降後,该国周三公布的数据显示,7月制造业订单需求强劲反弹,民间雇主增加招聘,这都缓解了有关经济会重现衰退的忧虑.[ID:nCN1937235]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。