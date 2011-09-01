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亚洲 | 2011年 9月 1日 星期四 15:54 BJT

〔全球金市〕现货金因美国数据好于预估微跌,关注美联储动向

路透新加坡9月1日电---现货金周四下跌0.3%,在美国公布的制造业和劳动力市场数据强于预期後,投资者权衡美国联邦储备理事会(美联储,FED)进一步放宽政策的可能性.

继近期数据显示美国消费者信心大降後,该国周三公布的数据显示,7月制造业订单需求强劲反弹,民间雇主增加招聘,这都缓解了有关经济会重现衰退的忧虑.[ID:nCN1937235]

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