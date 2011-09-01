美国拟向韩国出售全球鹰无人侦察机

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿8月31日电---熟悉内情的两位消息人士称，美国政府已经向国会徵询意见，计划向韩国出售“全球鹰”无人侦察机及相关地面站。
上述消息人士称，政府向国会两院负责对外军售的外交事务委员会进行了简要说明。
目前尚无何时正式通知军售案的消息，以及整体交易金额的信息。
生产“全球鹰”无人侦察机的Northrop Grumman(NOC.N)称，韩国考虑采购四架RQ-4型“全球鹰”Block 30无人机。该机型能够搭载谍报、监视和侦查任务设备。
该公司的洛齐卡特（Gemma Loochkartt）周三在邮件中称，相关地面站也将包含在这宗交易中。她表示，如果今年能够签署政府间协议，可能在2014年和2015年交付韩方。
美国政府对上述消息不予置评，等待正式通知国会这宗军售案。将承担中介作用的美国空军，以及韩国驻美大使馆也没有对此做出评论。
洛奇卡特称。日本、新加坡和澳大利亚也有兴趣购买“全球鹰”无人机。
“全球鹰”无人机每架售价约为3,000万美元，不包括武器载荷。美国空军“全球鹰”项目负责人Rick Thomas中校称，美军拟在2015年用该战机替代冷战时代的U-2隐形间谍机。（完）
--编译：王凤昌 发稿：王燕焜
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。