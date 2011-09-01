美国拟向韩国出售全球鹰无人侦察机

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿8月31日电---熟悉内情的两位消息人士称，美国政府已经向国会徵询意见，计划向韩国出售“全球鹰”无人侦察机及相关地面站。

上述消息人士称，政府向国会两院负责对外军售的外交事务委员会进行了简要说明。

目前尚无何时正式通知军售案的消息，以及整体交易金额的信息。

生产“全球鹰”无人侦察机的Northrop Grumman(NOC.N)称，韩国考虑采购四架RQ-4型“全球鹰”Block 30无人机。该机型能够搭载谍报、监视和侦查任务设备。

该公司的洛齐卡特（Gemma Loochkartt）周三在邮件中称，相关地面站也将包含在这宗交易中。她表示，如果今年能够签署政府间协议，可能在2014年和2015年交付韩方。

美国政府对上述消息不予置评，等待正式通知国会这宗军售案。将承担中介作用的美国空军，以及韩国驻美大使馆也没有对此做出评论。

洛奇卡特称。日本、新加坡和澳大利亚也有兴趣购买“全球鹰”无人机。

“全球鹰”无人机每架售价约为3,000万美元，不包括武器载荷。美国空军“全球鹰”项目负责人Rick Thomas中校称，美军拟在2015年用该战机替代冷战时代的U-2隐形间谍机。（完）