〔中港个股〕中冶阿富汗铜矿项目最早2014年底投产,冀提高海外收入(更新版)

(新增公司人士更多评论和投行报告)

* 加速业务转型,提高非冶金业务和海外收入占比

* 阿富汗铜矿最早2014年底投产

* 多晶硅业务筹划扩产2万吨

* 中金报告下调今明两年净利预测

路透上海9月1日电---为摆脱业务过度依赖国内冶金市场的格局,中国冶金科工股份有限公司(601618.SS)(1618.HK)正加速业务转型,拟提高非冶金业务和海外业务收入比重,希望2015年海外业务占比能由目前的约5%提高到三成.

中国中冶高层周四还在业绩会上表示,拖延公司阿富汗艾娜克铜矿项目进程的障碍正在解决过程中,预计投产日期最快要等到2014年底.

"如果顺当的话,(阿富汗项目)2014年底最早能出矿,"该公司总裁沈鹤庭表示,该矿区被发现有文物遗迹,目前考古队已入场,最快亦需要九个月才能完成挖掘;而且当地居民的搬迁亦是一波三折,目前基本谈妥,估计一年内能够迁完.

该铜矿是中冶与江西铜业(0358.HK)(600362.SS)的合作项目,双方分别占75%和25%的权益,计划总投资44亿美元,最初预计2011年底投产,首期年产量为18万吨铜.之後因各种原因,项目投产日期一直在延後.

由于国内经济减速及政府对钢铁等产能过剩行业的调控,作为中国最大冶金工程建设企业的中冶主营业务直接受到冲击.周三公布的中报显示,中国中冶2011年中期净利按年减11%,为19.69亿元人民币,每股收益0.10元.[ID:nCH0077095]

因上半年业绩低于预期,中金公司最新报告下调中国中冶今明两年净利预测至54亿元和60亿元,下修幅度分别为6.6%和11.4%.不过因其估值较低,仍维持"谨慎推荐"评级.

中金报告认为,未来股价推动因素在于公司海外矿产资源的投产和保障房业务的持续发展.

**加快业务转型**

中国中冶董事会秘书康承业指出,未来公司在巩固和加强全球冶金工程承包的市场领先地位同时,要加快业务转型,包括积极拓展非冶金工程承包市场,争取至2015年末非冶金承包业务收入占比达到60%,上半年为五成.

他还表示,未来公司将加速壮大资源业务和房地产开发的收入比重,希望2015年这两项业务的占比能够分别提高到12%和10%.

中报显示,上半年该公司实现营收1,061.5亿元,同比增长19.23%;在各业务板块中,工程承包业务贡献收入占比达76.7%,同比下降2.1个百分点;房地产开发、资源开发及装备制造分别贡献8.1%、6.2%和6.4%.

资源业务板块中,海外矿山及多晶硅业务是近期发展重心.除阿富汗铜矿项目外,位于巴布亚新几内亚的瑞木镍红土矿预计今年底前投料试车,资源量达19.15亿吨的澳大利亚兰伯特角铁矿也已完成可研报告初稿.

**筹划多晶硅扩产**

而中冶旗下的多晶硅业务主体--洛阳中硅高科技公司,今年已实现产能翻倍,由年产5,000吨增至1万吨,预计今年产量将达8,000吨.

洛阳中硅正筹划扩建2万吨多晶硅产能,不过因该项目投资额超过百亿元,项目仅处于初期研究阶段.中冶董事长经天亮透露,目前公司资产负债率较高,资本压力较大,公司方面需要对投资资金做出一些妥善安排.

国内最大的多晶硅生产商--保利协鑫(3800.HK)此前宣布,今明两年将投资约177亿港元于扩建多晶硅及硅片设施,计划2011年底前至少新增多晶硅产能2.5万吨,以满足增订的长期供应合约和增长的市场需求

截止6月底,中国中冶资产负债率已达82.6%,上半年财务费用高达16.1亿元.该公司副总裁李世钰亦补充说,短期内不会进行股权融资,但会考虑短融,中票和公司债券等债务性融资手段.

中国中冶A股周四收报3.13元,跌0.32%,过去一个月累计跌11.79%.(完)