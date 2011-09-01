版本:
中国
亚洲 | 2011年 9月 1日 星期四 16:51 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶小幅收跌,因上海期胶下跌促使投资者锁定获利

路透东京9月1日电---东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周四小幅收跌,因为上海期胶下跌促使投资者锁定获利,同时投资者等待日内稍晚出炉的美国数据,以觅得全球需求和经济增长的线索.

TOCOM指标期胶2月合约<0#2JRU:>下跌1.4日圆,或0.4%,结算价报每公斤373.9日圆.

上海主力1月期胶合约SNRF2周四小幅下滑0.9%,收报每吨33,940元人民币(5,321.251美元),成交量放大至515,462口,周三为405,940口.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐