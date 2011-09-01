〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶小幅收跌,因上海期胶下跌促使投资者锁定获利

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京9月1日电---东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周四小幅收跌,因为上海期胶下跌促使投资者锁定获利,同时投资者等待日内稍晚出炉的美国数据,以觅得全球需求和经济增长的线索.
TOCOM指标期胶2月合约<0#2JRU:>下跌1.4日圆,或0.4%,结算价报每公斤373.9日圆.
上海主力1月期胶合约SNRF2周四小幅下滑0.9%,收报每吨33,940元人民币(5,321.251美元),成交量放大至515,462口,周三为405,940口.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。