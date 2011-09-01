〔中国债市〕资金面偏松致现券收益率续跌,但市场谨慎情绪仍浓

路透上海9月1日电---中国银行间债市现券收益率周四续跌.因月底刚过,资金面暂时偏松,且经过前期大幅上涨後,目前收益率水平对部分机构而言已有一定吸引力.然而准备金新政後大型银行首批缴款在即,令市场谨慎情绪仍浓.

交易员还表示,早盘市场上有传央行将定向调降个别中小金融机构准备金率,该消息助推二级市场收益率跌幅扩大,但此後传言并未获得进一步证实,买盘热情随之降温.

"最近就是传言很多,不知是真是假,後来我们跟有些(银)行问过了,说没有这回事儿",华中一券商交易员称,"今天9月1号,估计资金面稍微宽松点,但马上9月5号第一批大行就要缴款了,到时侯是个什麽情况还得看看."

他表示,今日现券中长端期限收益率普跌有2-3个基点(bp),短端则更多一些.

路透上周五援引数位消息人士称,央行计划将银行的承兑汇票、信用证、保函的保证金纳入准备金的上缴范围,银行将分批次、分比例上缴.其中六大行首批上缴为9月5日,其他金融机构首批上缴为9月15日.[ID:nCN1927391]

有市场人士随之预期,准备金新规对于中小银行流动性影响将更为明显,央行或有可能定向调低中小银行存款准备金率.但消息人士及分析人士周四对路透表示,近期定向调低中小银行存准率的可能性不大,监管层目前应会避免发出政策放松的信号.

中国银行间市场周四质押式回购加权平均利率CN7DRP=CFXS多数继续走低,其中七天期品种回调近19个bp.[CN/CN]

剩馀期限近0.24年的固息金融债040010券CN040010=CFXS成交居首,收报100.2576元,对应收益率3.5968%,成交162.68亿元.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 3.4056 4.7539

上日 3.3612 4.9401

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.9048/3.8328

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 3.8182/3.7616

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 4.3784/4.3154

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