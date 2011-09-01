中国员工最有可能称病休假--调查

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约9月1日电---一项研究显示，中国和印度雇员更有可能谎称身体不适逃避工作，该比例明显高于法国和墨西哥雇员。
Kronos全球缺勤调查7月进行了在线调查，于本周公布的调查结果表明，来自带薪休假天数较多国家的受访者，较公共假期较少国家的雇员，明显较少编造生病借口逃避工作。
劳动力研究所进行的Harris互动调查访问了大约9,500名雇员，其中约有三分之二的受访者目前受雇为全职或兼职工作，受访者被问及是否曾经在实际上没有生病的时候谎称身体不适。
近四分之三或71%的中国受访者表示曾经有过，给出相同答案的印度受访者占62%。
类似情况在法国雇员中的比例仅有16%，在墨西哥为38%。
劳动力研究所主管马洛尼（Joyce Maroney）称此结果堪称完美。该研究所是人力管理方案公司Kronos设立的研究机构。
马洛尼指出，法国是全球法定强制年假政策领先的国家之一，每年至少有30天带薪年假。
“ 相比之下，印度和中国的最低年休假最少，印度给雇员的年休假为12天，中国仅有10天。”马洛尼说道。（完）
编译：王凤昌 发稿：王燕焜
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。