《外汇动态》英镑/美元跌向1.62,此水准下方挂有止损单

0902GMT---英镑/美元GBP=D4盘旋在1.6215美元附近,英国公布制造业PMI数据後,盘旋在日低1.6210美元附近.英国PMI数据虽然高于预期,但却降至26个月低点.

若跌破1.6200美元,英镑可能面临更多抛压,交易商指出,那一水准下方挂有止损单.

但英镑可能因为不断有逢低买入的需求,而寻获支撑,部分交易商称1.61美元区域中部附近的水准是不错的买入点.

与此同时,英镑兑欧元也获得支撑,市场传言一家英国清算所挂出金额巨大的欧元/英镑卖单.据称,这一卖单与欧盟向英国农户支付农业补贴有关,不过资金交割要到月底才兑现.

欧元/英镑EURGBP=D4下滑0.3%至日低0.8813英镑.(完)

--编译 白云;审校 张涛

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