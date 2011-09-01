《外汇动态》英镑/美元跌向1.62,此水准下方挂有止损单

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
0902GMT---英镑/美元GBP=D4盘旋在1.6215美元附近,英国公布制造业PMI数据後,盘旋在日低1.6210美元附近.英国PMI数据虽然高于预期,但却降至26个月低点.
若跌破1.6200美元,英镑可能面临更多抛压,交易商指出,那一水准下方挂有止损单.
但英镑可能因为不断有逢低买入的需求,而寻获支撑,部分交易商称1.61美元区域中部附近的水准是不错的买入点.
与此同时,英镑兑欧元也获得支撑,市场传言一家英国清算所挂出金额巨大的欧元/英镑卖单.据称,这一卖单与欧盟向英国农户支付农业补贴有关,不过资金交割要到月底才兑现.
欧元/英镑EURGBP=D4下滑0.3%至日低0.8813英镑.(完)
--编译 白云;审校 张涛
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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