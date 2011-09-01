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市场报道 | 2011年 9月 1日 星期四 17:13 BJT

《即时观点》英国8月制造业活动降至26个月低点,出口订单跳水

路透伦敦9月1日电---周四公布的数据显示,英国8月制造业活动以逾两年最快速度萎缩,因出口订单大幅下滑,这进一步表明该国的经济复苏步履蹒跚.

关键点:

8月 7月 预估

制造业PMI 49.0 49.4 (49.1) 48.6

出口订单分项指数 46.6 53.8

* 8月制造业PMI创下2009年6月以来最低

* 产出分项指数创下2009年5月以来最低

* 出口订单分项指数创下2009年5月以来最低

* 新订单分项指数创下2009年4月以来最低

* 投入价格分项指数创下2009年12月以来最低

* 产出价格分项指数创下2010年11月以来最低

* 就业分项指数创下2010年3月以来最低

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