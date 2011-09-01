《即时观点》英国8月制造业活动降至26个月低点,出口订单跳水

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦9月1日电---周四公布的数据显示,英国8月制造业活动以逾两年最快速度萎缩,因出口订单大幅下滑,这进一步表明该国的经济复苏步履蹒跚.
关键点:
8月 7月 预估
制造业PMI 49.0 49.4 (49.1) 48.6
出口订单分项指数 46.6 53.8
* 8月制造业PMI创下2009年6月以来最低
* 产出分项指数创下2009年5月以来最低
* 出口订单分项指数创下2009年5月以来最低
* 新订单分项指数创下2009年4月以来最低
* 投入价格分项指数创下2009年12月以来最低
* 产出价格分项指数创下2010年11月以来最低
* 就业分项指数创下2010年3月以来最低
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选