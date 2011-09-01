《外汇动态》一周期欧元/瑞郎期权隐含波动率跃升,现汇大跌

0936GMT--欧元/瑞郎一周期期权隐含波动率EURCHFVOL蹿升,因现汇EURCHF=R继续从周一所及七周高位1.1970瑞郎大跌.一周期波动率最新报大约22%,在周三18.5%的基础上跃升.

法国兴业银行策略师Olivier Korber称,市场担心瑞士央行为削弱本币可能会祭出进一步的宽松举措,这令防范市场波动的成本走高.他说,"假如没有瑞士央行采取行动这个重大风险因素,波动率本会低得多."

风险逆转指标强烈偏向欧元下档,一个月期欧元/瑞郎风险逆转率EUCH1MRR=ICAP报3.3%,偏向于欧元卖权,本周录得升幅.

欧元兑瑞郎现汇最新报1.1427瑞郎,日内下跌1.3%.(完)

--编译 兰秀娟;审校 隋芬

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