〔中国税制〕"十二五"将延续海洋开采石油、天然气进口物资免进口税

人民币收跌 1月中国贸易数据部分对冲美元走强影响
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透北京9月1日电---中国财政部周四称,"十二五"(2011-2015年)期间将继续保留在中国海洋开采石油、天然气进口物资免征进口税的政策,以支持海洋石油、天然气的勘探开发.
刊登在财政部网站的通知并称,同期在中国陆上特定地区,如沙漠、戈壁荒漠等开采石油、天然气,相关进口物资亦免征进口关税.
财政部表示,以上两种免税情况均要求在规定的免税进口额度内,并且需满足国内不能生产或性能不能满足要求,并直接用于勘探、开发作业的设备、仪器等.
中国对石油及天然气的强劲需求已远超国内供应能力,过去大量易于开采的资源快被耗尽.政府此项政策旨在鼓励使用国外先进设备及技能去开发恶劣环境或海洋下的资源.(完)
欲了解更多详情,请点选财政部网站(www.mof.gov.cn/ )
--发稿 邵晓忆; 审校 曾祥进
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