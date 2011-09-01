〔中国税制〕"十二五"将延续海洋开采石油、天然气进口物资免进口税

路透北京9月1日电---中国财政部周四称,"十二五"(2011-2015年)期间将继续保留在中国海洋开采石油、天然气进口物资免征进口税的政策,以支持海洋石油、天然气的勘探开发.

刊登在财政部网站的通知并称,同期在中国陆上特定地区,如沙漠、戈壁荒漠等开采石油、天然气,相关进口物资亦免征进口关税.

财政部表示,以上两种免税情况均要求在规定的免税进口额度内,并且需满足国内不能生产或性能不能满足要求,并直接用于勘探、开发作业的设备、仪器等.

中国对石油及天然气的强劲需求已远超国内供应能力,过去大量易于开采的资源快被耗尽.政府此项政策旨在鼓励使用国外先进设备及技能去开发恶劣环境或海洋下的资源.(完)

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