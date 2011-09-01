〔中港股市〕恒生指数收高并一度接近21,000点,沪综指小幅收低

* 恒指收高0.3%,沪综指跌0.4%

* 近期受挫的景气循环类股引领港股升势,中国铝业表现出众

* 沪市成交额创年内低点,受石油类股拖累

路透香港9月1日电---香港股市恒生指数周四连续第四日小幅收高,近期挫跌的景气循环类股领涨大盘,恒指盘中触及关键阻力位後,从日高回撤,该阻力位料将限制近期大盘反弹.

恒指盘中一度上涨1.45%,回升至21,000点附近,上次触及该水准是在8月5日.但午盘处于回调态势.

恒生指数.HSI收高0.25%,至20,585.33点,恒生国企指数.HSCE跌0.19%,收于10,922.53点.

"这两天有一些空头回补操作.市场前景更趋稳定,也鼓励投资者逢低买入被超卖的个股."建银国际策略师Peter So表示.

中国铝业(2600.HK)早盘收高6.73%,终场收升3.08%.