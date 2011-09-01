〔中港股市〕恒生指数收高并一度接近21,000点,沪综指小幅收低

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 恒指收高0.3%,沪综指跌0.4%
* 近期受挫的景气循环类股引领港股升势,中国铝业表现出众
* 沪市成交额创年内低点,受石油类股拖累
路透香港9月1日电---香港股市恒生指数周四连续第四日小幅收高,近期挫跌的景气循环类股领涨大盘,恒指盘中触及关键阻力位後,从日高回撤,该阻力位料将限制近期大盘反弹.
恒指盘中一度上涨1.45%,回升至21,000点附近,上次触及该水准是在8月5日.但午盘处于回调态势.
恒生指数.HSI收高0.25%,至20,585.33点,恒生国企指数.HSCE跌0.19%,收于10,922.53点.
"这两天有一些空头回补操作.市场前景更趋稳定,也鼓励投资者逢低买入被超卖的个股."建银国际策略师Peter So表示.
中国铝业(2600.HK)早盘收高6.73%,终场收升3.08%.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。