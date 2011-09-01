〔欧洲个股〕数家投行已与菲亚特接洽,拟推动法拉利在香港IPO--消息

分析师估计,这桩潜在的首次公开发行(IPO)对法拉利的估值将高达63亿美元.该交易或有助于菲亚特获得融资,以偿付约50亿欧元(72亿美元)的债务,并提升该公司股票的估值.

"菲亚特尚未决定进行这项IPO,但其肯定在与银行讨论此事,"一位消息人士表示,但其要求匿名,因该讨论并不公开.