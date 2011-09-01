〔欧洲个股〕数家投行已与菲亚特接洽,拟推动法拉利在香港IPO--消息

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港9月1日电---多位知情人士对路透表示,过去几周已有数家投行与意大利汽车制造商菲亚特(Fiat,飞雅特)FIA.MI接洽,提议将跑车制造商法拉利(Ferrari)在香港证交所上市.
分析师估计,这桩潜在的首次公开发行(IPO)对法拉利的估值将高达63亿美元.该交易或有助于菲亚特获得融资,以偿付约50亿欧元(72亿美元)的债务,并提升该公司股票的估值.
"菲亚特尚未决定进行这项IPO,但其肯定在与银行讨论此事,"一位消息人士表示,但其要求匿名,因该讨论并不公开.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。