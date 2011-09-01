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亚洲 | 2011年 9月 1日 星期四 18:43 BJT

〔欧洲个股〕数家投行已与菲亚特接洽,拟推动法拉利在香港IPO--消息

路透香港9月1日电---多位知情人士对路透表示,过去几周已有数家投行与意大利汽车制造商菲亚特(Fiat,飞雅特)FIA.MI接洽,提议将跑车制造商法拉利(Ferrari)在香港证交所上市.

分析师估计,这桩潜在的首次公开发行(IPO)对法拉利的估值将高达63亿美元.该交易或有助于菲亚特获得融资,以偿付约50亿欧元(72亿美元)的债务,并提升该公司股票的估值.

"菲亚特尚未决定进行这项IPO,但其肯定在与银行讨论此事,"一位消息人士表示,但其要求匿名,因该讨论并不公开.

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