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亚洲 | 2011年 9月 1日 星期四 18:20 BJT

〔亚洲橡胶〕9月1日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透9月1日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

9月 361.3 13 -- --

10月 363.5 10 361.8 6

11月 367.0 15 363.9 2

12月 369.8 144 365.0 21

1月 371.8 2454 367.5 96

2月 373.9 4583 369.5 610

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 艾茂林;审校 张涛

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