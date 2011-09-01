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债券 | 2011年 9月 1日 星期四 18:41 BJT

〔伦敦美债〕公债价格微涨,因预计美国ISM制造业活动指数疲弱

路透伦敦9月1日电---美国公债价格周四在欧洲交易时段微涨,因投资者等待今日稍晚公布的重要经济数据,大多数人预计将有更多迹象显示美国经济疲软.

美国公债期货TYv1日内上涨5/32,至130-06/32,现货市场收益率(殖利率)<0#USBMK=>下跌3-4个基点.

交易商表示,在美国供应管理协会(ISM)制造业活动指数出炉前,市场交投清淡,该数据料将暗示制造业自2009年7月以来首次萎缩.

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