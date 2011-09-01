〔中国金融〕7月末跨境贸易人民币结算业务累计达1.63万亿元

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京9月1日电---中国人民银行副行长马德伦周四表示,截至7月末,全国累计办理经常项目下跨境贸易人民币结算业务1.63万亿元人民币.
新华社周四稍晚援引马德伦称,将继续推广双边贸易本币结算,促进双边贸易和投资便利化,深化双边经贸关系,稳步推进金融市场开放和创新,支持企业"走出去",推动金融机构开展业务创新,加大对区域内企业的金融支持力度.
中国一直在致力于推进人民币国际化.中国央行日前明确,河北、山西等11个省的企业可以开展跨境贸易人民币结算,至此跨境贸易人民币结算境内地域范围扩大至全国.
自2008年末以来,中国已与12个国家及地区分别签署了货币互换协议,总规模达8,412亿元,以进一步加快人民币国际化进程.
马德伦还表示,新疆是中国唯一允许开展人民币外商直接投资试点的省份,截至7月末,新疆累计办理跨境投融资业务超过11亿元.
签署货币互换协议可提高人民币在一些国家的使用,从一定程度上来说,人民币区域化是为国际化铺路.同时也将降低签约国在两边贸易活动中面临的美元汇率波动风险,从而利于双边贸易的发展.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。