〔中国金融〕7月末跨境贸易人民币结算业务累计达1.63万亿元

路透北京9月1日电---中国人民银行副行长马德伦周四表示,截至7月末,全国累计办理经常项目下跨境贸易人民币结算业务1.63万亿元人民币.

新华社周四稍晚援引马德伦称,将继续推广双边贸易本币结算,促进双边贸易和投资便利化,深化双边经贸关系,稳步推进金融市场开放和创新,支持企业"走出去",推动金融机构开展业务创新,加大对区域内企业的金融支持力度.

中国一直在致力于推进人民币国际化.中国央行日前明确,河北、山西等11个省的企业可以开展跨境贸易人民币结算,至此跨境贸易人民币结算境内地域范围扩大至全国.

自2008年末以来,中国已与12个国家及地区分别签署了货币互换协议,总规模达8,412亿元,以进一步加快人民币国际化进程.

马德伦还表示,新疆是中国唯一允许开展人民币外商直接投资试点的省份,截至7月末,新疆累计办理跨境投融资业务超过11亿元.

签署货币互换协议可提高人民币在一些国家的使用,从一定程度上来说,人民币区域化是为国际化铺路.同时也将降低签约国在两边贸易活动中面临的美元汇率波动风险,从而利于双边贸易的发展.(完)