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亚洲 | 2011年 9月 1日 星期四 19:38 BJT

〔东南亚股市〕新加坡和泰国股市走弱,越南股市表现抢眼

路透曼谷9月1日电---新加坡股市和泰国股市周四走低,因全球经济增长前景笼罩不确定性,压制投资者风险偏好,带动银行股回落.

投资者等待经济数据的出炉,借以判断全球经济体质.其中一项很关键的数据便是周五公布的美国非农就业数据.

新加坡股市海峡时报指数.FTSTI收低0.6%,泰国股市.SET接近收平,抹去稍早录得的涨幅.

CIMB Securities(泰国)研究部门主管Kasem Prunratanamala预计,在经历了8月的下跌之後,短期内市场将迎来反弹.

"全球经济放缓是结构性、长期性的问题,我们应该预料到,这种担忧将会时不时地影响市场.我们预计股价本月将反弹."

交易所数据显示,周四泰国股市资金流入1.5亿美元,8月累计流出14亿美元.

菲律宾股市.PSI上涨0.4%,周三上涨1%.

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