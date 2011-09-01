〔东南亚股市〕新加坡和泰国股市走弱,越南股市表现抢眼

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透曼谷9月1日电---新加坡股市和泰国股市周四走低,因全球经济增长前景笼罩不确定性,压制投资者风险偏好,带动银行股回落.
投资者等待经济数据的出炉,借以判断全球经济体质.其中一项很关键的数据便是周五公布的美国非农就业数据.
新加坡股市海峡时报指数.FTSTI收低0.6%,泰国股市.SET接近收平,抹去稍早录得的涨幅.
CIMB Securities(泰国)研究部门主管Kasem Prunratanamala预计,在经历了8月的下跌之後,短期内市场将迎来反弹.
"全球经济放缓是结构性、长期性的问题,我们应该预料到,这种担忧将会时不时地影响市场.我们预计股价本月将反弹."
交易所数据显示,周四泰国股市资金流入1.5亿美元,8月累计流出14亿美元.
菲律宾股市.PSI上涨0.4%,周三上涨1%.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。