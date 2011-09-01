〔国际油市〕亚洲柴油市场持稳,关注台塑石化出口恢复情况

路透新加坡9月1日电---亚洲柴油市场周四持稳,因交易商权衡台塑石化将在9月下半月恢复柴油出口的前景.

0830GMT,柴油近月10月合约裂解价差微涨0.13美元,至18.25美元.柴油9/10月合约跨月价差下跌0.03美元,报每桶正价差0.13美元.

据知情的交易商透露,台塑石化(6505.TW)本周末将重启其日产54万桶炼厂的三个常压蒸馏单元(CDU)中的第二个,该炼厂在7月底发生火灾後完全关闭.

他补充道,第三个CDU将在9月上半月重启,如果没有遇到任何问题,那麽将在9月下半月恢复出口.

"如果一切进展顺利,那麽我们可以在9月下半月开始出口,"该交易商还称.

10月柴油裂解价差上涨0.12美元,至每桶较迪拜原油升水18.29美元.

航煤裂解价差下跌0.08美元,至每桶20.29美元.

油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)

现货航煤/煤油 JET-SIN 128.50 128.90 128.70 128.85 -0.15 -0.12

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 126.85 127.25 127.05 126.75 +0.30 +0.24

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 128.05 128.45 128.25 128.00 +0.25 +0.20

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 128.80 129.20 129.00 128.85 +0.15 +0.12

9月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 127.33 127.15 +0.18 +0.14

10月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 127.45 127.45 +0.15 +0.12 (完)