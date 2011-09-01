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市场报道 | 2011年 9月 1日 星期四 20:35 BJT

〔表格〕美国8月27日当周初请失业金人数降至40.9万人,预估为41万人

路透9月1日电---美国劳工部周四公布的数据显示:

* 美国8月27日当周初请失业金人数降至40.9万人(预估为41万人),前周修正後为42.1万人(初值为41.7万人).

* 美国8月27日当周初请失业金人数四周均值升至41.025万人,前周修正後为40.85万(初值为40.75万人).

* 美国8月20日止当周续请失业金人数降至373.5万人(预估为367万人),前周修正後为375.3万人(前值为364.1万).

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