〔表格〕美国8月27日当周初请失业金人数降至40.9万人,预估为41万人

路透9月1日电---美国劳工部周四公布的数据显示:

* 美国8月27日当周初请失业金人数降至40.9万人(预估为41万人),前周修正後为42.1万人(初值为41.7万人).

* 美国8月27日当周初请失业金人数四周均值升至41.025万人,前周修正後为40.85万(初值为40.75万人).