〔表格〕美国8月27日当周初请失业金人数降至40.9万人,预估为41万人

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透9月1日电---美国劳工部周四公布的数据显示:
* 美国8月27日当周初请失业金人数降至40.9万人(预估为41万人),前周修正後为42.1万人(初值为41.7万人).
* 美国8月27日当周初请失业金人数四周均值升至41.025万人,前周修正後为40.85万(初值为40.75万人).
* 美国8月20日止当周续请失业金人数降至373.5万人(预估为367万人),前周修正後为375.3万人(前值为364.1万).
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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