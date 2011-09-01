版本:
中国
债券 | 2011年 9月 1日 星期四 21:31 BJT

〔欧洲经济〕需要一个长期办法解决欧洲的债务问题--ECB管委诺沃特尼

路透奥地利9月1日电---欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼周四表示,欧洲需要一个长期的办法来解决其结构性债务问题,因为超常规的手段只能是暂时的.(完)

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐