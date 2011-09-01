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市场报道 | 2011年 9月 1日 星期四 20:53 BJT

〔表格〕美国8月25日止当周农作物出口销售报告--USDA

路透华盛顿9月1日电---美国农业部(USDA)公布8月25日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨;棉花以千包计):

当周约定销售净变动 -----新销售----- ---累计约定销售---

本年度 下年度 本年度 下年度 本年度 上年度

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小麦 369.1 0.0 408.4 0.0 12,202.5 14,083.8

大麦 0.0 0.0 0.0 0.0 80.6 60.7

玉米 -320.9 957.9 297.6 1032.5 48,109.2 52,392.5

高粱 0.2 16.7 0.2 16.7 3,498.1 3,646.4

大豆 0.0 593.8 33.8 593.8 42,231.1 41,288.6

豆粕 -9.1 135.3 87.7 135.3 7,822.4 9,722.0

豆油 1.5 0.0 15.6 0.0 1,368.2 1,460.3

皮马棉 -2.3 0.0 0.0 0.0 368.6 166.4

陆地棉 227.0 2.8 253.3 2.8 6,372.3 6,754.6

稻米 18.6 0.0 26.7 0.0 583.7 837.4 (完)

浏览美国农业部报告全文,请点选USDA22;相关中文新闻请点选[USDA-CMN]

--编译 王洋;审校 侯向明

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