〔表格〕美国8月25日止当周农作物出口销售报告--USDA

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿9月1日电---美国农业部(USDA)公布8月25日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨;棉花以千包计):
当周约定销售净变动 -----新销售----- ---累计约定销售---
本年度 下年度 本年度 下年度 本年度 上年度
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小麦 369.1 0.0 408.4 0.0 12,202.5 14,083.8
大麦 0.0 0.0 0.0 0.0 80.6 60.7
玉米 -320.9 957.9 297.6 1032.5 48,109.2 52,392.5
高粱 0.2 16.7 0.2 16.7 3,498.1 3,646.4
大豆 0.0 593.8 33.8 593.8 42,231.1 41,288.6
豆粕 -9.1 135.3 87.7 135.3 7,822.4 9,722.0
豆油 1.5 0.0 15.6 0.0 1,368.2 1,460.3
皮马棉 -2.3 0.0 0.0 0.0 368.6 166.4
陆地棉 227.0 2.8 253.3 2.8 6,372.3 6,754.6
稻米 18.6 0.0 26.7 0.0 583.7 837.4 (完)
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--编译 王洋;审校 侯向明
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