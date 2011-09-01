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市场报道 | 2011年 9月 1日 星期四 21:46 BJT

〔美国股市〕开盘基本持平,此前公布的数据好坏参半

路透纽约9月1日电---美国股市周四开盘基本持平,此前公布的数据显示,一周初请失业金人数下降,而且第二季非农生产率逊于预估.[ID:nCN1939499][ID:nCN1939505]

道琼工业指数.DJI盘初下跌18.24点,或0.16%,报11,595.29点;标准普尔500指数.SPX跌1.16点,或0.10%,报1,217.73点.Nasdaq指数.IXIC涨1.69点,或0.07%,报2,581.15点.(完)

--编译 许娜;审校 王洋

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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