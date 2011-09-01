〔国际油市〕亚洲石脑油价格逾两年高位回落,市场关注台塑复产情况

路透新加坡9月1日电---亚洲石脑油价格周四自逾两年高位回落,并触及两日低点.市场在注视着台湾的台塑石化,如果产出得以平稳增加的话,该公司可能会很快宣布取消对供给的不可抗力.

交易员说,本周末将重启其日产54万桶炼厂的三个常压蒸馏单元(CDU)中的第二个,第三个CDU将在9月上半月重启.该炼厂在7月底发生火灾後完全关闭.

但台塑发言人拒绝对上述传闻置评.

韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)买入了一艘10月上半月抵达的中等公开规格船货,成本加运费(C&F)的支付价格较日本现货每吨升水3.00美元.

日本公开规格10月下半月石脑油NAF-1H-TYO价格下跌4.75美元,至每吨980.00美元.

10月上半月和11月上半月互换逆价差再度收窄0.50美元至5.00美元.

石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK下跌5.80美元至每吨升水122.75美元,为8月16日触及每吨118.93美元以来最低.

汽油重整利润GL92-SIN-DIF上涨0.23美元至每桶20.42美元,为7月4日触及22.61美元以来最高.

汽油裂解价差下跌0.44美元,至每桶12.60美元.

油品 价格 上日价格 变动

2011年10月石脑油NAF-1H-TYO 979.50/980.50 984.75 -4.75

现货石脑油净回值NAF-SIN 106.43/106.53 107.01 -0.53

9月石脑油互换NAF-1M-S 972.50/974.50 975.50 -2.00

10月石脑油互换NAF-2M-S 968.88/970.88 971.38 -1.50

97号现货汽油GL97-SIN 133.05/133.15 132.31 +0.79

95号现货汽油GL95-SIN 130.65/130.75 130.68 +0.02

92号现货汽油GL92-SIN 126.85/126.95 127.20 -0.30

现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 20.37/20.47 20.19 +0.23 (完)