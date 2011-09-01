〔国际油市〕亚洲燃料油市场走弱,9月/10月合约领跌

路透新加坡9月1日电---亚洲燃料油市场周四走弱,9月/10月跨月价差合约领跌,跌幅达每吨逾1美元,而现货价差也下跌,尤其是380-cst升水.

其它跨月价差合约大体走稳,介于下跌0.13美元至上涨0.13美元之间,暗示近月合约的低迷是受到点价兴趣和获利了结的打压.

一位在新加坡的西方交易员说:"这是连续第二天固定价格水平处在这麽高的水平,大多数参与者在继续了结获利,甚至是做空."

即期市场低迷,与下个月船货流入量巨大的预期相符.随着点价月份移向10月,当月船货流入主要是西方套利船货.

10月到岸的西方套利船货迄今已预定了340-350万吨,有望达到3月以来的最高.

10月裂解价差走阔0.18美元,报每桶较迪拜原油贴水6.87美元.11月裂解价差下跌0.10美元,报每桶贴水7.14美元.

油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%

现货180CST燃料油 FO180-SIN 673.00 673.40 673.20 676.35 -3.15 -0.47

现货380CST燃料油 FO380-SIN 663.00 663.30 663.15 666.75 -3.60 -0.54

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 666.00 668.00 667.00 671.00 -4.00 -0.60

380CST船用燃料油升水 3.00 4.70 3.85 4.25 -0.40

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 4.75 5.25 5.00 5.75 -0.75 -13.04

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 4.00 4.60 4.30 5.70 -1.40 -24.56 (完)