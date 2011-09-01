版本:
中国
市场报道 | 2011年 9月 1日 星期四 22:19 BJT

〔美国热股〕一些美国大型零售商公布好于预期的8月营收

路透纽约9月1日电---一些美国大型零售商公布好于预期的8月营收,未受消费者信心不振和飓风IRENE的影响.

TARGET CORP(TGT.N)股价微涨0.14%,报51.74美元;梅西百货(M.N)上涨3%,报26.74美元;GAP(GPS.N)股价跌2.5%,报16.10美元;J.C. PENNEY CO(JCP.N)跌0.9%,报26.39美元.(完)

--编译 田建华;审校 母红

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐