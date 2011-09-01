〔美国热股〕一些美国大型零售商公布好于预期的8月营收

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透纽约9月1日电---一些美国大型零售商公布好于预期的8月营收,未受消费者信心不振和飓风IRENE的影响.
TARGET CORP(TGT.N)股价微涨0.14%,报51.74美元;梅西百货(M.N)上涨3%,报26.74美元;GAP(GPS.N)股价跌2.5%,报16.10美元;J.C. PENNEY CO(JCP.N)跌0.9%,报26.39美元.(完)
--编译 田建华;审校 母红
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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