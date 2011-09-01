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市场报道 | 2011年 9月 1日 星期四 23:34 BJT

〔美国热股〕Discover Financial称以2.5亿美元买入花旗的学生贷款业务

路透纽约9月1日电---信用卡公司Discover Financial Services(DFS.N)称,正以25亿美元买入花旗(C.N)的民间学生贷款业务,因Discover Financial Services欲扩张银行业务.

周四早盘,Discover股价最新上涨0.7%,报25.34美元;花旗股价跌0.64%,报30.85美元.(完)

--编译 田建华;审校 利棣儿

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