〔美国热股〕Discover Financial称以2.5亿美元买入花旗的学生贷款业务

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透纽约9月1日电---信用卡公司Discover Financial Services(DFS.N)称,正以25亿美元买入花旗(C.N)的民间学生贷款业务,因Discover Financial Services欲扩张银行业务.
周四早盘,Discover股价最新上涨0.7%,报25.34美元;花旗股价跌0.64%,报30.85美元.(完)
--编译 田建华;审校 利棣儿
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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