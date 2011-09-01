〔欧洲汇市〕英镑/美元触及三周低位,英国8月制造业PMI指数萎缩

* 英镑兑美元跌至1.6132美元,为8月11日以来最低

* 英国8月制造业PMI指数萎缩,美国制造业数据相对较好

* 英镑兑欧元走强,欧元在德法意疲弱的制造业数据公布後回落

路透伦敦9月1日电---英镑兑美元周四跌至三周低位,之前公布的制造业活动数据显示美国经济状况略强于英国,令英镑可能进一步走低.

英镑兑美元GBP=D4尾盘下跌0.6%,报1.6153美元,脱离盘中低点1.6132美元,此为8月11日以来最低,因之前公布的数据显示美国8月制造业活动小幅扩张.

交易商称,今日稍早公布的英国制造业PMI数据导致英镑走低,在跌穿1.6200美元后触发止损指令.支撑位见8月低位1.6111和1.6101美元,此为7-8月升势的61.8%回档位.

数据显示,英国8月制造业活动以逾两年来最快速度萎缩,受累于出口需求骤降,加重了对英国经济复苏正在放缓的担忧.

8月制造业采购经理人指数降至49.0,为2009年6月以来最低,连续第二个月低于50的荣枯分水岭.不过,今日的数据略强于预期的48.6.

市场的下一个关注点是周五将公布的美国非农就业报告.巴克莱欧洲汇市研究部主管Paul Robinson预计,就业岗位增幅将超过分析师预期的7.5万个,对美元略微有利.

欧元兑英镑EURGBP=D4回落0.3%,报0.8817英镑,因数据显示意大利和法国制造业PMI数据萎缩,而德国制造业活动也不及预期.

交易商称,一英国清算所是上午交易中欧元/英镑的主要卖家,但欧元距离上月触及的高位0.8887英镑仍不远.

Westpac的分析师在一份给客户的报告中建议卖出欧元/英镑,称欧元区主权债危机的影响盖过了英国疲弱的经济基本面.

该公司称,在0.8808英镑入市,止损位在0.90英镑,最初获利了结位在0.8685英镑.(完)

--编译 母红;审校 李军

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