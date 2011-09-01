〔英国债市〕英债攀升,因数据疲弱和英债标售需求良好

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透伦敦9月1日电---英债期货周四攀升,受助于其他固定收益市场普涨,英国数据疲弱和10年期英债标售需求良好.
但今日的上涨并不足以完全收复前一日的失地.美国制造业数据强劲导致英债价格周三重挫逾1个大点.
周四稍晚,强劲的美国ISM制造业数据再度打压英债,但与周三不同,英债很快从40个跳动点的跌势中反弹,跟随全球固定收益市场的全面涨势.
12月英债期货FLGZ1结算时上扬68个跳动点,报127.15,表现强于可比德债期货.
尽管欧洲股市收涨,英债仍然走强.泛欧绩优股指数.FTEU3日内上扬0.4%.
今日稍早公布的数据显示,英国制造业活动连续第二个月萎缩,加重了对经济复苏放缓的担忧,并巩固了英国央行将在2013年前保持利率在0.5%的纪录低位不变的预期.
现货市场,10年期英债GB10YT=RR收益率回落6个基点,报2.545%,仅逆转了昨日10个基点跌幅的一半.10年期英债/德债收益率差EU10YT=RR基本持稳在39个基点.
10年期英债收益率距离8月中触及的历史低位2.238%不远,但未能损及对10年期英债标售的需求.
英国债务管理局称,30亿英镑2021年到期英债标售的投标为发行量的近两倍,但投资者不愿出高价,因此得标利率较标售前市场的收益率高出1个基点.(完)
--编译 母红;审校 田建华
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